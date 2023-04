Ex Ilva: Turco (M5S), sgomento per proroga Cigs

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Ieri abbiamo appreso con profondo sgomento che i lavoratori di Acciaierie d'Italia hanno ricevuto un'e-mail con cui si comunica la proroga della Cigs, come se percepire il 60% dello stipendio senza garanzie del proprio futuro lavorativo possa essere considerata una sorta di vacanza pagata". Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che prosegue: "Se questo non bastasse a dipingere il quadro di per sé scarno, ci si è messo anche il tocco d'arte contemporanea del governo Meloni: 680 milioni di euro, soldi pubblici, affidati al siderurgico con l'obiettivo esclusivo di sostenere un fantomatico aumento produttivo, senza tutele ambientali e senza garanzie per le migliaia di lavoratori".

"Come M5S avevamo proposto al governo di condizionare il finanziamento pubblico alla presentazione di un piano industriale che contemplasse tutele ambientali e occupazionali.

Siamo stati ignorati e questo è il risultato: tanti lavoratori continuano a vivere nella più totale precarietà e incertezza perché nessuna risorsa è stata posta a supporto delle loro aspettative, e nessuna soluzione concreta di riconversione industriale ed economica è stata avanzata" afferma Turco, sottolineando come "a Taranto e ai lavoratori servono garanzie concrete e discontinuità con il ciclo integrale a carbone. Per questo chiediamo un accordo di programma che contempli la chiusura delle fonti inquinanti, l'introduzione della Viias, la revisione delle soglie degli inquinanti di cui al D.Lgs 155/2010, nonché la riconversione industriale in prospettiva green dell'impianto produttivo. Soprattutto, poi, chiediamo tutele concrete per tutti i lavoratori, compresi quelli dell'ex Ilva in a.s.". (ANSA).