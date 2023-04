Confartigianato, mancano 800 pasticceri, panettieri e pastai

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Sono 800 i pasticceri, panettieri e pastai artigiani difficili da reperire tra Piemonte e Val D'Aosta. Lo denuncia Confartigianato in una nota nella quale ricorda che sono 3.476 le pasticcerie artigiane interessate dai consumi di Pasqua, con un incremento dei prezzi dimezzato rispetto alla tendenza di prodotti alimentari.

Rappresentano l'86,5% delle imprese totali del settore (la media nazionale è 78,5%).

"I nostri 3 mila laboratori sono un baluardo all'inflazione.

La crisi di materie prime ed energia ha inciso molto sui costi del comparto dolciario, in particolare sulle pasticcerie che hanno reagito con un incremento dei prezzi dimezzato rispetto alla tendenza di prodotti alimentari e inferiore alla media europea" commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino.

"La biodiversità della produzione agroalimentare del Piemonte- commenta Marco Vacchieri, referente pasticceri di Confartigianato Torino-, ad elevata vocazione artigianale, si declina in ben 342 prodotti agroalimentari tradizionali, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo. Siamo detentori di ricette e tradizioni secolari ma abbiamo difficoltà anche noi a reperire la manodopera necessaria". (ANSA).