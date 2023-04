Confartigianato: dolci di Pasqua, mancano 10mila da assumere

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Non soltanto uova e colombe: Pasqua segna il trionfo delle specialità alimentari artigiane tipiche".

Ma, avverte Confartigianato, "le 50mila pasticcerie e imprese del settore dolciario, di cui 39mila imprese artigiane, soffrono la carenza di manodopera. Su 22.810 persone da assumere previste per le attività di pasticcieri, gelatai e conservieri artigiani e panettieri e pastai artigiani, ben 9.830, il 43,1%, sono di difficile reperimento. Una quota superiore a quella del 40,5% rilevata per il totale delle imprese".

A livello regionale - indica ancora Confartigianato - i maggiori problemi per reclutare manodopera per le professioni specializzate della pasticceria, panetteria e produzione di pasta fresca artigiane si riscontrano nelle Marche dove non è reperibile il 68,6% del personale necessario alle imprese.

Seguono la Lombardia con 59,5%, Toscana con 51,6%, Molise con 50%, Emilia-Romagna con 45,5%, Trentino Alto Adige. con 45,0% e Abruzzo (43,9%).

Secondo la rilevazione di Confartigianato, le imprese cercano collaboratori in grado di soddisfare le richieste di un mercato sempre più attento alla sostenibilità ambientale. Infatti, nel 47,5% delle assunzioni per le attività di pasticcieri, gelatai, conservieri, panettieri e pastai artigiani è richiesto un livello elevato, medio-alto e alto, di competenze green. Una percentuale cresciuta di ben 19 punti rispetto a quella del 28,3% di 5 anni fa.

"Ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro - sottolinea il presidente di Confartigianato Marco Granelli - è una delle priorità del Paese, da affrontare con un approccio sistemico e coordinato, che punti a migliorare il rapporto tra il mondo della scuola e quello del lavoro, tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle imprese, valorizzando la formazione e qualificazione del personale con un forte impulso all'apprendistato e agli istituti tecnici". (ANSA).