Commercio:convenzione Confcommercio con studio legale Palmigiano

(ANSA) - PALERMO, 06 APR - Gli esercenti iscritti a Confcommercio Palermo avranno la possibilità di avvalersi dell'assistenza dello studio legale Palmigiano e Associati per i casi relativi a sanzioni amministrative irrogate dai Comuni del palermitano per valutare la loro legittimità e fondatezza.

L'idea nasce dalla volontà di assicurare un servizio di assistenza specialistico e rapido, attraverso un vero e proprio helpdesk, che possa fornire risposte rapide e soluzioni concrete. E' questo quanto si legge nella convenzione sottoscritta dalla presidente Patrizia Di Dio e da Alessandro Palmigiano, Managing partner di Palmigiano e Associati.

Gli associati potranno altresì sottoporre la propria posizione allo studio legale Palmigiano e Associati per il tramite degli uffici di Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo mediante mail da inoltrarsi all'indirizzo relazionisindacali@confcommercio.pa.it . (ANSA).