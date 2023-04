Cina: Pmi servizi Caixin di marzo a 57,8, a massimi da fine 2020

(ANSA) - PECHINO, 06 APR - L'indice Pmi servizi sponsorizzato dalla rivista Caixin ha segnato a marzo in Cina un rialzo a 57,8, da 55 di febbraio, al passo espansivo più ampio da novembre 2020 grazie alla fine delle restrizioni anti-Covid decisa dalle autorità di Pechino lo scorso dicembre.

Il dato è in linea con il trend registrato a fine marzo dall'indice Pmi non manifatturiero ufficiale, balzato a 58,2 (56,3 a febbraio) e al livello più alto da maggio 2011, segnalando un inizio della ripresa dei consumi. (ANSA).