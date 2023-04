ANSA/ Istat, welfare dimezzato per chi nasce al Sud

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Nascere al Sud significa avere accesso a un welfare dimezzato rispetto ai cittadini del resto del Paese. La spesa sociale pro capite dei comuni nel 2020 è stata di 66 euro nell'Italia meridionale, la metà della media nazionale, che ammonta a 132 euro, e poco più di un terzo di quella del Nord-est che raggiunge i 184 euro. E ancora maggiore è il divario se si guarda alle esigenze delle varie categorie di persone attraverso la lente del rapporto dell'Istat 'La spesa dei comuni per i servizi sociali. Anno 2020'. I dati sono di tre anni fa e raccontano il Paese disuguale che si è trovato ad affrontare la pandemia.

Per ogni minore residente al Mezzogiorno ci sono 155 euro di risorse in meno rispetto a un coetaneo del Centro-Nord. E il divario, per una persona con disabilità è di quasi mille euro (917, per l'esattezza). Per l'assistenza agli anziani la spesa del Sud è inferiore di 49 euro. Le conseguenze si vedono: quasi un terzo dei Comuni del Mezzogiorno non offre assistenza domiciliare agli anziani in condizioni di fragilità, con supporto per la cura della persona e della casa. Al Centro sono meno del 15% i comuni senza questi servizi e meno del 10% al Nord.

Questi "grandissimi divari territoriali", come li definisce l'Istat, insistono su un Paese dove anche la spesa media nazionale per le famiglie e i disabili è al di sotto della media Ue con "una carenza di servizi, ad esempio di natura socio-assistenziale e socio-educativa". Le risorse per i portatori di handicap sono di 476 euro annui in Italia contro 669 dell'Ue e quelle per le famiglie e i minori di 339 euro annui contro i 753 degli altri paesi. Anche la spesa sociale complessiva, in termini pro capite è leggermente inferiore alla media, in Italia con 9.316 euro contro 9.536 euro.

In questo contesto, l'emergenza sanitaria cambia la spesa sociale dei comuni e fa esplodere la spesa per l'area povertà, disagio degli adulti e persone senza dimora, che balza in alto del 72,9% nel 2020 dal 2019. Sono oltre 500 mila, del resto, le persone prese in carico dai servizi sociali per problemi di povertà ed esclusione sociale, circa 71mila in più rispetto all'anno precedente. In particolare i beneficiari di buoni spesa passano da circa 21.500 a oltre 743 mila. Risulta in calo del 5,9% invece la spesa per l'assistenza ai disabili e si riduce dell'1,7% anche la spesa per i servizi rivolti agli anziani.

Per il Pd, di fronte a questi problemi storici "questa destra va nella direzione di ampliare le divergenze", dichiara il deputato Piero De Luca, che cita le difficoltà sul Pnrr e il progetto di riforma costituzionale sull'autonomia differenziata come "macigni su ogni ipotesi di riscatto nazionale". (ANSA).