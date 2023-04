Agricoltura: Legacoop Romagna, danni dalle gelate tardive

(ANSA) - FORLI, 06 APR - Le gelate tardive che si attendevano, secondo le previsioni meteo, alla fine sono arrivate: temperature nei campi da meno 1 a meno 5 gradi da Ravenna alla Bassa Lughese, da meno due a meno quattro nella provincia di Forlì-Cesena a partire dalla mezzanotte di ieri.

Una stima dei danni precisa sarà possibile solo nei prossimi giorni, annuncia Legacoop Romagna, questi fenomeni meteo sono un pesantissimo fattore di rischio soprattutto per le aziende agricole impegnate nella produzione di uva e frutta, tra l'altro già provate dalla grandine dei giorni scorsi. Nei campi c'è comunque timore.

In questo periodo avvengono le fasi più importanti del ciclo produttivo delle piante: in peschi e albicocchi si scorgono i frutticini, meli e peri sono in piena fioritura mentre i vigneti stanno gettando i giovani germogli. Esposte anche le piante di kiwi. "Legacoop Romagna - precisa l'associazione - è pronta, assieme alle proprie associate, ad attuare la ricognizione dei danni e a trasmetterla alle istituzioni preposte per chiedere l'attuazione delle procedure per il sostegno al reddito delle aziende agricole colpite". (ANSA).