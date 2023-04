Polidori (FI), calmierare prezzi locazioni per tutelare PMI

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Considerata la grave desertificazione commerciale, chiedo al Governo se non ritenga opportuno valutare l'adozione di iniziative temporanee volte a calmierare nel 2023 l'adeguamento delle locazioni commerciali all'inflazione, contemperando i diritti connessi alla proprietà, con la necessità di tutelare le PMI operanti nel settore del commercio".

È quanto domandato dall'on. Catia Polidori durante il Question Time alla Camera dei Deputati al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Ribadendo l'assoluta necessità di stare vicino al settore, l'esponente di FI ha dichiarato: "dobbiamo mettere mano alla cedolare secca per le locazioni commerciali, rivedere le commissioni bancarie, l'accessibilità al credito, gli incentivi al ricambio generazionale ed il concordato con il fisco". Quindi la componente della X Commissione ha esortato l'esecutivo: "Non possiamo perdere l'opportunità di essere al fianco di una realtà tanto importante per l'Italia sin dall'epoca dei Comuni, anche perché la crisi del commercio al dettaglio e dei negozi di vicinato contribuisce in maniera decisiva al depauperamento del nostro tessuto socio-economico, specie nei centri storici e nelle aree montane, sebbene non siano esenti nemmeno le città medio-grandi. Meno servizi, si traduce in meno vivibilità, meno decoro e meno sicurezza dei nostri centri urbani". (ANSA).