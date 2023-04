Pmi: Lega,migliorare incentivi per Start-Up e imprese innovative

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Migliorare e aumentare i benefici già introdotti dal testo concernente Start-Up e PMI innovative": è l'obiettivo di un pacchetto di emendamenti della Lega alla proposta di legge in favore delle piccole e medie imprese all'esame della commissione Finanze della Camera.

"Nel dettaglio - spiega il deputato della Lega Giulio Centemero - parliamo di: estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF, credito d'imposta per le spese relative a operazioni di acquisizione di start-up o PMI innovative, possibilità anche per investitori non professionali di sottoscrivere titoli di debito emessi dalle start-up innovative e PMI innovative costituite in forma di Srl, misure di sostegno alle start-up e alle piccole e medie imprese innovative situate nelle aree interne, esonero applicazione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per start-up e PMI innovative, aumento delle percentuali riferite al credito d'imposta in ricerca e sviluppo". (ANSA).