Permessi per disabili a più familiari, l'Inps dà istruzioni (2)

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento ai permessi della legge 104 per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori - la fruizione dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Dal 13 agosto 2022 il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. L'Inps spiega che è necessaria la dichiarazione del disabili allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi. E' quindi possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del disabile e dai lavoratori dipendenti che lo assistono.

L'Inps chiarisce inoltre che "non è cumulativa" nell'arco del mese la fruizione dei permessi della legge 104, del prolungamento del congedo parentale per figli disabili e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo.

La circolare chiarisce inoltre che i conviventi di fatto rientrano tra i soggetti prioritari (insieme ai coniugi e chi ha un'unione civile) per il congedo straordinario per l'assistenza a persone disabili. Questo congedo si può chiedere, continuo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari per un periodo non superiore a due anni. Non è retribuito e non dà copertura contributiva né anzianità di servizio. (ANSA).