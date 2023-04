Istat: cala pressione fiscale, nel quarto trimestre a 50,5% (2)

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Complessivamente nell'anno 2022, "la pressione fiscale si attesta al 43,5% del Pil, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al 2021". Si legge nel dettaglio del comunicato Istat.

Quanto alle entrate, queste nel quarto trimestre 2022 "sono aumentate in termini tendenziali del 6,8% e la loro incidenza sul Pil è stata del 56,5%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2021. Complessivamente, nell'anno 2022, l'incidenza delle entrate totali sul Pil è stata del 48,8%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2021".

"Le entrate correnti nel quarto trimestre 2022 hanno segnato, in termini tendenziali, un aumento del 4,7%. Inoltre si registra una crescita delle entrate in conto capitale del 274,5%" comunica l'Istat. (ANSA).