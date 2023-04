Istat: Barzotti (M5s), salario minimo per alzare potere acquisto

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Mentre la maggioranza è intenta a riscrivere la storia e a presentare inutili proposte di legge al solo fine di sviare l'attenzione dell'opinione pubblica dai temi che contano, come i ritardi del Pnrr, l'Istat rileva come nel quarto trimestre 2022 il potere d'acquisto delle famiglie sia diminuito del 3,7%. Contestualmente, diminuisce la propensione al risparmio delle stesse famiglie. Cosa aspetta il Governo ad intervenire? Come noto, l'Italia è l'unico Paese europeo in cui, negli ultimi trent'anni, gli stipendi dei lavoratori sono diminuiti. Un intervento in tal senso, a cominciare dall'introduzione di un salario minimo legale, è ineludibile. La nostra proposta è sul tavolo: l'esecutivo abbandoni le sue posizioni anacronistiche e inizi a discuterne". Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti. (ANSA).