Istat: Adoc, le famiglie sempre più in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Continua lo stillicidio per le famiglie italiane: secondo i dati diffusi oggi dall'Istat il potere d'acquisto è sceso del 3,7% nel quarto trimestre 2022.

Solo cattive notizie. E se aggiungiamo che, alla vigilia di Pasqua, in base ai dati dell'Osservaprezzi del Mimit, ci sono ritocchi al rialzo per i prezzi dei carburanti, il danno non è di lieve entità". Lo afferma la presidente dell'Adoc, Anna Rea.

"Ci auguriamo - aggiunge - che non ci siano speculazioni in atto e chiediamo maggiori controlli perché alla fine a pagare sono sempre i soliti: i consumatori.

Avevamo espresso apprezzamenti per l'intervento del ministro Urso, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dei consumatori, ma ad oggi non vi è stata ancora nessuna convocazione della commissione Alert prezzi". Ora, prosegue Rea, "l'ulteriore caduta del potere d'acquisto non farà altro che erodere sempre più i consumi delle famiglie che versano in condizioni di disagio economico e sociale. Chiediamo al governo interventi più incisivi, più decisi, non solo bonus. A partire dal taglio dell'Iva su alimentari e generi di prima necessità, chiediamo di rivedere il decreto bollette soprattutto nella parte che riguarda gli oneri di sistema che, una volta per tutte, vanno riformati e spostati sulla fiscalità generale".

(ANSA).