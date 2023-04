Industrie astigiane, risale fiducia in export e meno cig

(ANSA) - ASTI, 05 APR - Per il secondo trimestre 2023 il 18,9% delle aziende associate all'Unione industriali di Asti prevede un aumento dell'occupazione, il 78,4 % la ipotizza, il 2,7 % delle imprese ne prevede una diminuzione. E' quanto risulta dall'indagine congiunturale.

Il 18,9% delle aziende che hanno risposto all'indagine prevede nei tre mesi da aprile a giugno investimenti significativi, il 59,5% investimenti marginali, il 21,6% non prevede alcun tipo di investimento.

Tornano a migliorare le previsioni legate agli ordini export, mentre diminuisce la percentuale di aziende che prevede di far ricorso alla cassa integrazione (da 10,7% per il I trimestre 2023 al 2,8% dell'attuale indagine).

In diminuzione la percentuale delle aziende che si attende aumenti per quanto concerne i prezzi di materie prime (40%), energia (22,9%) e logistica-trasporti (26,7%).

"Con piacere registriamo un miglioramento degli indicatori relativi a previsioni per ordini export e prospettive di ricorso alla cig - commenta Andrea Amalberto, presidente dell'Unione Industriale della Provincia di Asti - Le insidie previste per l'anno in corso non possono non essere tenute in considerazione, ma il nostro tessuto imprenditoriale dimostra ancora una volta di essere solido". (ANSA).