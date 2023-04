Inarcassa, prestiti d'onore a professionisti under35 e madri

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Inarcassa, l'Ente di previdenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, mette a disposizione i nuovi bandi 2023 dei prestiti d'onore, per gli associati under 35 (anche riuniti in associazioni, società di professionisti e tra professionisti) e le professioniste madri di figli in età scolare (fino a 15.000 euro, con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa), e dei finanziamenti agevolati in conto interessi, finalizzati all'allestimento, o al potenziamento dello studio e allo svolgimento di incarichi professionali (fino a 30.000 euro, con l'abbattimento in conto interessi del 3% a carico Inarcassa). Tutte le informazioni per accedere alle agevolazioni su www.inarcassa.it. (ANSA).