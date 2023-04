Francia: fumata nera governo-sindacati sulle pensioni (2)

(ANSA) - PARIGI, 05 APR - Se tutti i sindacati parlano di "fallimento" dopo la riunione con la premier, la nuova leader della CGT - prima donna nel ruolo dopo oltre un secolo - Sophie Binet, denuncia una riunione "inutile". Come ampiamente previsto, Elisabeth Borne non ne ha voluto sapere della richiesta del fronte degli 8 sindacati, quella - incondizionata - di un puro e semplice ritiro della riforma, già approvata in Parlamento.

"Noi - ha detto la Binet - siamo venuti a chiedere il ritiro della riforma delle pensioni a nome di milioni di lavoratori mobilitati da 3 mesi. La prima ministra ci ha detto di non poter accogliere la richiesta, scegliendo così di rimandarci nelle piazze. Abbiamo deciso di mettere fine a questa inutile riunione quando la premier ci ha indicato che continuerà a governare contro il paese". La Binet ha definito "radicalizzato, ottuso e disconnesso" l'esecutivo di Elisabeth Borne. (ANSA).