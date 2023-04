Fisco: Pizzarotti, lotta all'evasione non è in agenda Meloni

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Abbassare le tasse è importante, ma non per contrastare l'evasione fiscale. Le tasse si abbassano per dare respiro alle nostre imprese e per aiutare le famiglie in tempo di difficoltà economica, se unito a un circuito virtuoso di redistribuizione delle risorse in termini di servizi alla persona. Ma la battaglia all'evasione è ben altra cosa, presidente Giorgia Meloni, e il suo governo l'ha completamente dimenticata: non è nell'agenda politica". Lo scrive su Facebook il presidente di +Europa, Federico Pizzarotti. "Torniamo a discutere dell'utilizzo del servizio pos, che è facile da tracciare ed è un servizio accessibile a tutti, come avviene nel resto d'Europa e dell'Occidente. E torniamo a parlare di abbassare il tetto all'uso del contante, come alla possibilità di scaricare determinate spese, così da incentivare fatture o ricevute" continua Pizzarotti, che conclude: "Purtroppo con le parole o le frasi buttate a caso non si combatte l'evasione fiscale, si fa solo demagogia spicciola". (ANSA).