Coop, 'nessun abbandono di Roma'

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Nessun abbandono di Roma". Nella capitale l'insegna Coop rimane con Unicoop Tirreno e con la proprietà di Doc Supermercati e Superconti, oltre che con il servizio di spesa on line Easy Coop di Coop Alleanza 3.0. Lo precisa Coop in relazione a quanto affermato ieri da una sigla sindacale: "La cessione in atto di Distribuzione Roma non mette in discussione la presenza dell'insegna nella capitale. Presenza che data a Roma dagli anni Settanta ed è frutto di una strategia di insediamento di Unicoop Tirreno, una delle grandi cooperative di consumatori del mondo Coop. Attualmente l'insegna copre con i suoi 7 punti vendita di cui 2 strutture di grandi dimensioni (Euroma2 e Roma Casilino) e una rete di circa 100.000 soci alcune zone della capitale (in particolare nel quadrante Est e Sud della città). Altre due cooperative di consumatori presidiano la città di Roma con le insegne Doc (affiliata di Unicoop Firenze) con i suoi 14 supermercati posizionati in quartieri centrali e SuperConti del Gruppo Coop Centro Italia a cui fanno capo altri 5 punti vendita. Sempre su Roma rimane anche il servizio di consegna on line EasyCoop di Coop Alleanza 3.0", conclude la nota. (ANSA).