Confindustria E-R, completare e investire su grandi opere

(ANSA) - BOLOGNA, 05 APR - "Il disegno infrastrutturale e logistico dell'Emilia-Romagna deve essere completato, integrando gli investimenti e completando le opere prioritarie". A sottolinearlo in una nota è Annalisa Sassi, presidente Confindustria Emilia-Romagna, a commento dei dati del Rapporto dell'Osservatorio territoriale infrastrutture Nord promosso dalle Confindustria del Nord.

Le opere prioritarie a cui si fa riferimento sono in particolare: "il nodo di Bologna e il Porto di Ravenna, i cui lavori sono avviati, ma anche la Cispadana, la bretella Campogalliano Sassuolo, la Tirreno-Brennero stradale e ferroviaria. Occorre programmare investimenti - prosegue Sassi - per rafforzare il sistema aeroportuale di Bologna, Parma, Forlì e Rimini e le connessioni logistiche degli interporti e dei centri intermodali, fondamentale asset competitivo per l'industria".

Secondo il Rapporto dell'Oti, che monitora 84 grandi opere infrastrutturali, il 50 per cento dei lavori in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nel 2022 è proseguito secondo i programmi, solo un intervento su cinque è risultato in ritardo. Tra i fattori critici, le dinamiche inflazionistiche che coinvolgono le materie prime per le costruzioni e il mercato dell'energia che "rischiano di costituire un freno all'attivazione del piano di investimenti europei previsti dal Pnrr, inclusi gli investimenti legati alle infrastrutture", aggiunge la nota. Nel complesso si sono registrati incrementi dei costi nel biennio 2020-22 tra il 12,4% e il 14,4%.

"Il Rapporto di monitoraggio sulle infrastrutture - afferma Sassi - conferma la centralità dell'Emilia-Romagna nei grandi corridoi internazionali Nord-Sud e Est-Ovest. Investire sulle infrastrutture, con tutta la dovuta attenzione all'ambiente, determina un effetto positivo sulla domanda e sull'occupazione, un effetto moltiplicatore sugli investimenti pubblici e privati, e consente di attrarre nuovi investitori nel Paese". (ANSA).