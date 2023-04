Confesercenti, 'spariscono due negozi ogni ora, serve un'azione'

(Vedi 'Urso, una strategia contro...' delle 15:34) (ANSA) - ROMA, 05 APR - "Accogliamo con soddisfazione le parole del ministro Adolfo Urso sulla necessità di contrastare la desertificazione commerciale delle nostre città. Finalmente si ritorna ad occuparsi delle attività commerciali, presidi economici e sociali indispensabili del tessuto urbano. E purtroppo in grande sofferenza: solo nel 2022 sono spariti due negozi ogni ora, anche a causa del calo delle nuove aperture.

Avviare una nuova impresa nel commercio è sempre più difficile",commenta la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise.

"Il ministro - prosegue - si è detto intenzionato a sviluppare una politica sistemica, strategica, che si svilupperà su più provvedimenti. Bene: è proprio quello che ci vuole. Serve un'azione che valorizzi gli esercizi di vicinato con tutti gli strumenti possibili, a partire dal fisco. Urso ha ragione anche nell'identificare nelle locazioni uno dei problemi fondamentali - anche se certamente non l'unico - del comparto. La cedolare secca per le locazioni commerciali è un passo avanti importante, ma deve essere concessa solo a fronte di un accordo fra locatore e locatario, con l'assistenza delle rispettive associazioni.

Altrimenti il rischio è che diventi solo un regalo ai proprietari di immobili". (ANSA).