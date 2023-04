Confcommercio Toscana,bene stop governo a saldi tutto l'anno

(ANSA) - FIRENZE, 05 APR - "Grazie anche all'impegno sindacale di Confcommercio e di Federmoda, la parte relativa alla paventata liberalizzazione di saldi e vendite promozionali è stata stralciata dal ddl sulla concorrenza, che il governo avrebbe dovuto varare nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 marzo scorso ma che è slittato a una delle prossime riunioni". Lo afferma in una nota il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni. "Restiamo comunque vigili affinché nessuno riproponga la norma", ha aggiunto.

"L'importante è che dal governo sia arrivato un netto 'no' alle promozioni tutto l'anno", ha sottolineato Marinoni, secondo cui però "il mercato è fin troppo confuso, soprattutto per la prepotenza con cui i colossi internazionali dell'e-commerce dettano legge ai negozi fisici", ed "è importante quindi mantenere dei punti fermi sul mercato. Liberalizzare le promozioni, sottraendo alle Regioni la potestà legislativa su date di avvio e durata delle vendite di liquidazioni e saldi, non sarebbe positivo e di certo non andrebbe nell'ordine della tutela dei negozi, degli addetti alle vendite e dei consumatori". (ANSA).