Confcommercio, riportare qualità e equilibrio nei centri storici

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Bene l'intervento del ministro Urso che mette in risalto il problema della desertificazione commerciale delle nostre città proponendo misure strutturali di riqualificazione. Il commercio di prossimità continua a ridursi facendo venir meno i servizi essenziali ai residenti che si trovano a vivere in centri storici sempre più a misura di turisti". Lo dice Confcommercio sottolineando che "si sta già impegnando concretamente, al fianco dei sindaci e delle istituzioni locali, per la realizzazione di progetti finalizzati a riportare qualità e equilibrio nei nostri centri storici. In questa fase ci auguriamo che vengano usate, presto e tutte, le risorse contenute nel Pnrr per la rigenerazione urbana". (ANSA).