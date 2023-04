Commercio:Istat, vendite febbraio -0,1% valore, -0,9% volume (2)

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Nel trimestre dicembre 2022-febbraio 2023, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio crescono in valore (+1,4%) e calano in volume (-0,6%). Le vendite dei beni alimentari sono in aumento in valore (+2,0%) e diminuiscono in volume (-0,4%) così come quelle dei beni non alimentari (+0,9% in valore e -0,7% in volume), indica inoltre l'Istat.

"A febbraio 2023, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio risultano in diminuzione sia in valore sia in volume", commenta l'Istituto di statistica, mentre su base annua "continua l'andamento già evidenziato negli ultimi mesi. Per entrambi i comparti di vendita, infatti, si registra un aumento in valore e un calo in volume". (ANSA).