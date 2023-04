Commercio: Istat, dopo 5 mesi in calo valore degli alimentari

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "A livello merceologico, il calo congiunturale di febbraio riguarda, per la prima volta dopo cinque mesi, anche il valore dei beni alimentari". E' quanto sottolinea l'Istat, diffondendo i dati sul commercio al dettaglio relativi al mese di febbraio, secondo cui le vendite dei beni alimentari diminuiscono dello 0,3% in valore e dell'1,8% in volume, rispetto al mese precedente. Ad agosto 2022 si era registrato lo stesso calo mensile pari allo 0,3%. (ANSA).