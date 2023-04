Commercio: Istat, a febbraio vendite discount alimentari +9,9%

(ANSA) - ROMA, 05 APR - A febbraio, nel confronto annuo, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive: in testa la grande distribuzione (+8,2%) e all'interno di questa i discount di alimentari (+9,9%); poi ci sono le imprese che operano su piccole superfici (+3,5%), le vendite al di fuori dei negozi (+2,9%) e il commercio elettronico (+5,6%). Lo indica l'Istat, diffondendo i dati sul commercio al dettaglio. (ANSA).