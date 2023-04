Commercio: Confcommercio, rallenta la domanda delle famiglie

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Il dato di febbraio è in linea con le attese. Si conferma il rallentamento della domanda delle famiglie, enfatizzato dalla revisione al ribasso della stima per gennaio". Così l'Ufficio studi di Confcommercio, commentando i dati Istat sulle vendite al dettaglio. "L'elevata inflazione - sottolinea - sebbene in riduzione, impone, attraverso l'erosione del potere d'acquisto del reddito e dei risparmi, una selezione degli acquisti e delle formule distributive. Ne risultano particolarmente colpiti i beni alimentari e i negozi di prossimità. Brillano, per distacco, i discount".

Nel complesso, afferma ancora Confcommercio, "non modifichiamo l'outlook favorevole per i prossimi mesi riguardo al superamento dell'attuale moderata recessione, grazie alle esportazioni e al traino del comparto turistico, in un contesto di rientro delle tensioni sui prezzi al consumo". (ANSA).