Azzi nuovo presidente commissione regionale Abi Lombardia

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Alessandro Azzi, presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, è il nuovo Presidente della Commissione regionale Abi della Lombardia. Per la prima volta, a ricoprire tale incarico, è un esponente del Credito Cooperativo.

La nomina è stata deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Abi.

Azzi, che succede a Gianluigi Venturini, ha presieduto oggi la riunione di insediamento della Commissione nella sua nuova compagine.

"Guardando ai dati sull'andamento dei finanziamenti nella nostra regione - sottolinea Azzi - si ha chiara conferma dell'importanza del contributo chiave del settore bancario nel supporto alle famiglie e ad un tessuto produttivo, quello lombardo, che rappresenta una realtà economica trainante non solo a livello italiano, ma anche europeo".

Sulla base dei dati locali più aggiornati, il mercato del credito in Lombardia, a fine 2022, ha registrato un totale prestiti per oltre 436 miliardi di euro (in crescita del 5,5% e ben superiore all'incremento medio, del 3,2%, registrato a livello nazionale). In particolare, alle imprese sono andati oltre 208 miliardi (in aumento del 6%) e circa 133 miliardi alle famiglie (in aumento del 5,1%). Nonostante la complessa congiuntura economica sul territorio il rapporto sofferenze/impieghi è sceso all'1,3%, con sofferenze per 5,6 miliardi. Superiori a 460 miliardi i depositi da parte della clientela, infine, segno di una costante fiducia dei risparmiatori. (ANSA).