Anc (commercialisti), 'sì a cassetto agevolazioni d'impresa'

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Un 'pacchetto' di idee, fra cui la proposta del "cassetto unico delle agevolazioni d'impresa", nonché "soluzioni per superare le criticità riguardanti la rottamazione quater e il ravvedimento speciale, e per superare il nodo dei crediti incagliati da Superbonus, ma anche la questione dell'attuale non assicurabilità delle sanzioni dirette in ambito tributario": è ciò che il presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti) Marco Cuchel ha sottoposto oggi al viceministro dell'Economia Maurizio Leo, nel corso di un colloquio, come riferisce una nota del sindacato dei professionisti.

Oltre a soffermarsi sul tema del contenzioso tributario, è stata illustrata "la proposta di un centro studi della categoria dei commercialisti per la gestione degli interpelli ed evidenziata l'importanza di dare attuazione al meccanismo di compensazione dei crediti/debiti derivanti da transazioni commerciali (baratto finanziario) che la legge ha istituito, ma per il quale mancano ancora oggi i decreti attuativi". Al termine dell'incontro Cuchel ha affermato: "Siamo molto soddisfatti, poiché è anche la prova che la categoria dei commercialisti, quando le viene data l'occasione, ha le capacità e le competenze per poter apportare, con particolare riferimento alla materia fiscale, un contributo utile al Legislatore e al Paese", si chiude la nota dell'Anc.

(ANSA).