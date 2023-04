Alleanza Coop, modificare norme imballaggi ed etichettatura

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "La messa a terra del Green Deal, permeato da un ambientalismo ideologizzato, sta generando forti preoccupazioni nel settore agroalimentare. Le principali minacce alla competitività delle imprese del settore agroindustriale, oggi, sono rappresentate dalla proposta di regolamento in materia di imballaggi, dall'applicazione della direttiva Sup, dalle proposte normative in materia di etichettatura nutrizionale e ambientale". Lo ha dichiarato Maurizio Gardini presidente di Alleanza Cooperative intervenendo, anche a nome dei copresidenti Gamberini e Schiavone, al tavolo Agroindustria aperto dai ministri Urso e Lollobrigida al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sugli imballaggi e sulla proposta di regolamento europeo Alleanza Cooperative, con il presidente Gardini. sottolinea che "il rischio concreto è che vengano travolte intere filiere strategiche del made in Italy. A subire i danni peggiori sarebbero - è stato fatto presente - le imprese e le cooperative agroalimentari cuore pulsante dell'economia nazionale e trainante del nostro export. "Abbiamo manifestato - viene segnalato - la nostra preoccupazione alla Presidente Meloni.

Riteniamo indispensabile eliminare l'obbligo per i produttori di vino di utilizzare una quota di imballaggi da immettere nel circuito del riuso impatterebbe sui costi delle aziende, non garantirebbe adeguatamente gli standard di sicurezza alimentare e il riuso comporterebbe un notevole impatto ambientale". In relazione alla direttiva Sup e sempre in tema di imballaggi, viene fatto presente che è "necessario il Governo intervenga per evitare l'obbligo della cosiddetta "membrana sigillante" in plastica". Sull'etichettatura si segnala infine che è necessario "vigilare attentamente sulla presenza di quei fattori che minano la concorrenza prima di tutto tra Paesi Ue, facendosi portavoce di una maggiore uniformità nelle regole del mercato unico".

Infine, è stata ricordata l'importanza di potenziare poli logistici e fieristici e di valorizzare l'export come leva di sviluppo. (ANSA).