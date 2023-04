Abi,'pronti a convenzione per giovani imprenditori agricoli'

(ANSA) - ROMA, 05 APR - L'Abi, "manifesta piena disponibilità a definire e sottoscrivere con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, una convenzione con la quale disciplinare modalità e criteri di accesso ai finanziamenti e alle dilazioni del debito bancario, sulle quali verranno riconosciute le misure di agevolazione" previste dal disegno di legge per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Lo afferma il dg dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione alla Commissione agricoltura della Camera.

"Eventuali agevolazioni per favorire la dilazione del debito bancario - avvisa il dg - non dovrebbero implicare automatismi nella loro concessione, ma lasciare alla banca la possibilità di valutarne caso per caso l'opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie dell'impresa cliente".

"Le banche - aggiunge - sono infatti soggette a disposizioni di vigilanza di matrice europea che considerano le dilazioni di rimborso dei finanziamenti misure di "concessione" (forbearance) che comportano la classificazione dell'impresa beneficiaria in forborne o, addirittura, in default quando, ad esempio, l'applicazione della concessione determina una riduzione dei flussi attualizzati netti per la banca di oltre l'1% rispetto a quanto contrattualmente originariamente previsto".

"L'impostazione proposta consentirebbe inoltre alle banche di attivare l'operatività richiesta dalla legge in tempi brevissimi, evitando i costi organizzativi connessi all'adozione di modelli agevolativi innovativi, con vantaggi in termini di efficienza ed efficacia della misura" conclude. (ANSA).