Vinitaly: 'Ismea investe' 2,4 mln in cantina coop Moncaro

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Siglato in occasione del Vinitaly un accordo di investimento tra Ismea e la Società Cooperativa Terre Cortesi Moncaro per 2,4 milioni di euro sotto forma di strumento finanziario partecipativo. Si tratta del terzo intervento condotto nell'ambito dell'ultimo bando di 'Ismea Investe', lo strumento finanziario dedicato alle società di capitali del settore agroalimentare, dopo le operazioni recentemente perfezionate a favore di Inalpi Spa e della start up del vertical farming Kilometro verde. L'importo per la cooperativa, che nel 2021 ha fatturato 35,5 milioni di euro di cui il 40% dall'export, servirà per sostenere, unitamente a risorse finanziarie private, lo sviluppo della cooperativa attraverso accordi di partnership per ampliare la gamma di prodotti e commercializzati, introducendo nuove produzioni tra cui i vini di Abruzzo e Sicilia.

"Con 'Ismea Investe' - dice il presidente Ismea Angelo Frascarelli - sosteniamo i progetti di sviluppo delle società nel settore agricolo e agroalimentare, stimolandone la capitalizzazione anche come alternativa agli strumenti di debito. I progetti da finanziare vengono selezionati in base alle ricadute nei territori e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale degli investimenti". La società cooperativa Terre Cortesi Moncaro, evidenzia ancora Frascarelli, "è tra le più importanti realtà vitivinicole del panorama nazionale ed è stata anche tra le prime a investire nell'agricoltura biologica, oggi all'avanguardia nella sperimentazione di tecniche a basso impatto ambientale". L'ultimo bando di "Ismea Investe" chiuso il 31 marzo scorso, ha fatto registrare domande di investimento per 200 milioni di euro, praticamente il doppio dell'attuale dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro. "Moncaro ha appena completato un piano di investimenti sull'agricoltura sostenibile e i risultati ci hanno premiato, specie sui mercati internazionali - commenta il presidente Doriano Marchetti - solo attraverso sinergie importanti tra aziende e istituzioni possiamo sviluppare ulteriormente il vino italiano". (ANSA).