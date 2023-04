Superbonus,Abi,con nuove norme più facili acquisti da banche

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Nell'iter parlamentare e con il nuovo decreto del 16 febbraio è stato chiarito il concorso in violazione, tutelando il compratore in buona fede e questo ha tranquillizato anche i grandi compratori e i grandi operatori economici che fino ad ora non avevano fatto grandi acquisti dalle banche" dei crediti del superbonus. Lo afferma il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero intervenendo al Tg2 sottolineando come per questo ora "qualche banca inizia a rivendere ai terzi" i crediti" svuotando il proprio portafoglio che "è saturo" ed è in grado così di "riattivare questo meccanismo"'. Torriero ha ricordato come l'Abi aveva presentato un progetto con l'uso dell'F24 che sarebbe stato più rapido ma ha rilevato come se "si crea un mercato secondario" dei crediti questo è un elemento positivo per aiutare le imprese. (ANSA).