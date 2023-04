Sinistra a Borne, non ci sarà pace senza ritiro riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 04 APR - La segretaria del partito ecologista francese, Marine Tondelier (Europe-Ecologie-Les Verts), ricevuta oggi a Parigi dalla premier Elisabeth Borne, ha avvertito la premier che la protesta cesserà sono quando verrà ritirata la riforma delle pensioni.

"Le abbiamo detto che non ci sarà pace senza ritiro. E quando dico questo, non è una minaccia da parte mia, sono fatti, è lo stato d'animo del Paese", ha avvertito Tondelier al termine dell'incontro con Borne e alla vigilia di un atteso incontro tra quest'ultima e i sindacati più che mai uniti contro l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni.

Da parte sua, il segretario socialista Oliveir Faure, prima di entrare nell'ufficio della premier, ha invocato a sua volta il ritiro della riforma. "Oggi c'è un blocco democratico, quindi siamo venuti a chiedere il ritiro. E se non c'è ritiro, bisogna restituire la parola ai francesi", ha dichiarato il leader del Ps.

In attesa del pronunciamento della corte costituzionale, il 14 aprile, i sindacati hanno indetto per giovedì una 11/a giornata di scioperi e manifestazioni. La compagnia ferroviaria Sncf prevede disagi minori rispetto alle passate proteste: giovedì circoleranno 3 TGV (treni ad alta velocità) su 4 e la metà dei treni regionali TER. Nell'Ile-de-France, la regione di Parigi dove vive quasi il 20% della popolazione francese, il traffico sarà quasi normale sui treni suburbani RER B che collegano il centro di Parigi agli aeroporti di Orly e Roissy-Charles de Gaulle. Previsti 3 treni su 4 sulla linea RER A mentre la linea RER D subirà disagi maggiori, con appena 40% del servizio garantito. (ANSA).