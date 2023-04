Sindacato, 800 posti a rischio, marchio Coop lascia Roma

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Ottocento posti di lavoro a rischio, dopo i mille nella Regione Lazio persi per la ristrutturazione delle sedi della catena collegata Unicoop Tirreno l'anno scorso, che interessò le zone di Latina, Fondi e il Frusinate. Una ritirata nella gestione commerciale sul territorio romano, con la Coop che rimane con 7 soli siti attivi, gli altri 54 punti vendita della catena, gestiti da Unicoop Roma attraverso la consociata distribuzione Roma, saranno acquisiti dal gruppo Gabrielli (marchigiani di Ascoli Piceno), che ha la proprietà del marchio Tigre. A parole il nuovo soggetto subentrante, ha dato la sua disponibilità con una nota di fine marzo scorso, ad assorbire la forza lavoro attuale (circa 800 dipendenti), ma con la forte possibilità che siano altre cooperative e società, specie per i punti vendita più piccoli o con meno di 15 dipendenti, a prendersi la gestione mantenendo la proprietà pur utilizzando il marchio Tigre, ma con ulteriori spacchettamenti e con forte rischio di differenziazioni in tema di salari, monte ore lavorato, calcolo su copertura assenza per malattia, gestione presenze". Lo scrive l'Unione sindacale italiana tramite la Usi Commercio Turismo e Servizi, sindacato aderente alla Confederazione Usi 1912, schierandosi a fianco della forza lavoro a rischio, e dà indicazione di formare nei punti vendita Comitati di lotta e di autodifesa del posto di lavoro, "per respingere questo ennesimo attacco penalizzante che già sta subendo forte sofferenza occupazionale e un aumento vertiginoso della precarietà". (ANSA).