Scuola:Calenda,non ho ancora capito cosa sia liceo Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Ho fatto il direttore Affari internazionali di Confindustria portando le imprese in tutto il mondo, ho fatto il vice ministro per il commercio estero e il made in Italy, ma vi giuro che non ho ancora capito cos'è il liceo del made in Italy.' Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda sui social. (ANSA).