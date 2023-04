Scuola: Dirigentiscuola, il liceo del Made in Italy esiste già

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Il presidente del Consiglio ascolti i dirigenti scolastici se vuole davvero valorizzare l'istruzione tecnica e professionale. Per farlo, non basta denominare "liceo" un percorso quinquennale statale già ordinamentale e incastonato all'interno del quadro normativo della "Buona Scuola". Così il presidente nazionale di Dirigentiscuola Attilio Fratta sulla proposta del Governo di istituire un nuovo percorso di studi.

Quello del Made in Italy - ricorda il sindacato - è uno degli 11 indirizzi dell'istruzione statale professionale e il suo disegno è contenuto, articolato e armonizzato con i Codici Ateco di molteplici settori imprenditoriali nel D.I. 92/2018 del D.Lgs. 61/2027 applicativo della Legge 107/2015.

"Bisogna poi chiarire - continua Fratta - il concetto di Made in Italy per fare in modo che le famiglie capiscano con chiarezza quale figura professionale questo indirizzo miri a formare. Un altro dato imprescindibile riguarda l'andamento delle iscrizioni in questi corsi già attivi in Italia. Siamo sicuri che questa idea, già del governo Renzi, sia stata accolta e compresa?". (ANSA).