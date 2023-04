Sait Coop e Famiglie cooperative, con SocioSì donati 27.000 euro

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - La solidarietà dimostrata da quasi 6.000 soci di Sait Coop (Consorzio delle cooperative di consumo trentine) e Famiglie cooperative del Trentino ha consentito di raccogliere oltre 27.000 euro attraverso la raccolta punti "SocioSì 2022". Le donazioni - informa una nota - si trasformeranno in un aiuto concreto grazie all'attività delle associazioni sostenute dall'iniziativa.

Le risorse verranno impiegate per progetti di aiuto alle persone fragili, il sostegno alla ricerca, la tutela dell'ambiente e l'educazione alla legalità messi in campo della cooperativa sociale la Rete, Admo del Trentino, Banco alimentare del Trentino Alto Adige, Medici dell'Alto Adige per il Mondo, Anffas Trentino onlus, Libera e Airhalz.

"Ci avviciniamo ai dieci anni da quando abbiamo lanciato questa iniziativa all'insegna della solidarietà. In questo periodo, la donazione dei punti 'SocioSì' è diventata uno strumento tangibile per sostenere le iniziative rivolte al Terzo Settore", spiega il presidente di Sait Coop, Renato Dalpalù.

Dal lancio, avvenuto nel 2014, ad oggi, l'iniziativa ha permesso di raccogliere quasi 205.000 euro. (ANSA).