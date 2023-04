Roccella, potenziare i consultori e il welfare aziendale

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "I consultori familiari sono strutture certamente da potenziare e da far evolvere verso modelli più adeguati alle esigenze della società attuale e in grado di sfruttare le risorse della modernità, e vanno potenziati insieme al welfare aziendale. C'è bisogno di potenziare entrambe le cose". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali. (ANSA).