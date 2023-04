Presidente Confcommercio Venezuela, lottiamo per la ripresa

(ANSA) - CARACAS, 04 APR - Il settore del commercio in Venezuela è uno dei protagonisti dell'attuale ripresa economica nonostante un'inflazione stimata dall'Osservatorio venezuelano delle Finanze al 537,7% a febbraio. In un'intervista rilasciata all'ANSA la presidente del Consiglio Nazionale del Commercio e dei Servizi (Consecomercio), Tiziana Polesel, nata in Venezuela ma discendente di immigrati italiani, ha spiegato quali sono le principali sfide e difficoltà che affronta il settore.

"Vogliamo essere protagonisti della ripresa del Paese e stiamo facendo anche visite in Spagna, Francia e Italia come imprenditori che non si sono arresi", ha dichiarato Polesel, che a sua volta è presidente di Requieca C.A., un'azienda familiare che vende ricambi per automezzi.

Secondo stime del Fondo monetario internazionale il Venezuela ha sofferto tra il 2014 e il 2018 un crollo del pil del 65%, una catastrofe economica equivalente a quella di un Paese in guerra.

Nel 2021 è iniziata una timida ripresa che si è accentuata nel primo trimestre del 2022 con un +17,04% secondo dati ufficiali.

L'imprenditrice di origini italiane ha affermato che quella crescita ha permesso riallacciare il commercio con l'Italia anche se a gennaio di quest'anno si è poi registrata una nuova frenata dell'economia che ha provocato un calo delle vendite tra il 25 e il 35% Tra le principali problematiche che affronta il settore, spiega Polesel, figurano "la mancanza di accesso al credito, la voracità fiscale, il contrabbando, i servizi pubblici deficitari, lo scarso potere d'acquisto per i salari bassi e l'inflazione ancora alta" stimata per quest'anno al 150%.

Secondo dati dell'Associazione venezuelana degli esportatori durante il 2021 le vendite dal Venezuela all'Italia non legate al settore del petrolio hanno raggiunto i 68,2 milioni di dollari e sono state principalmente legate a prodotti metallurgici, oltre che al rum, e ai pellami. (ANSA).