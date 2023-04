Ponte stretto:Furgiuele,barzelletta sono soldi coop Soumahoro

(ANSA) - CATANZARO, 04 APR - "Singolare che Bonelli abbia da ridire sulle risorse che la Lega si sta impegnando a investire per proiettare l'Italia nel futuro grazie al Ponte sullo Stretto e al nuovo Codice degli appalti che sblocca cantieri e crea lavoro. Non una parola, invece, sui milioni che le coop della famiglia del suo ex pupillo Soumahoro avrebbe dirottato sull'acquisto di abbigliamento di lusso. Questa sarebbe la vera barzelletta. Purtroppo per gli italiani, è la cruda realtà". Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera. (ANSA).