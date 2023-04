Pnrr:Magi,priorita'fondi ma governo pensa a liceo made in Italy

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "La Lega che chiede di rinunciare ai fondi europei, Meloni che smentisce i suoi alleati di governo e rilancia sul Liceo Made in Italy, tanto per buttare la palla in tribuna e aggiungere caos al caos. Questa è la fotografia del Governo e della maggioranza, che ogni giorno se ne inventa una per evitare di parlare di ciò che conta davvero: i fondi del PNRR che stiamo rischiando di perdere a causa dell'inadeguatezza di questo esecutivo". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. (ANSA).