Maschio (FdI), 'equo compenso in Aula alla Camera 12 aprile'

(ANSA) - ROMA, 04 APR - La proposta di legge sull'equo compenso per i servizi dei liberi professionisti "sarà votata in Aula il 12 aprile". A farlo sapere è il presidente della Commissione Giustizia della Camera, il deputato di FdI Ciro Maschio, una manciata di minuti dopo l'approvazione, nella II Commissione di Montecitorio, del provvedimento.

Lo sbarco nell'Assemblea per la votazione finale concluderà un percorso assai celere per l'iniziativa normativa di FdI e Lega sulla giusta remunerazione per le prestazioni professionali: varata, infatti, in prima lettura il 25 gennaio dai deputati, la proposta di legge ha subìto una sola, necessaria modifica nel passaggio al Senato (nel testo era citato, infatti, l'articolo 702-bis del codice di procedura civile che, fino al 28 febbraio scorso, disciplinava il rito semplificato, ma che è stato sostituito, a partire da quella data, dagli articoli 281-decies e seguenti, nel quadro della riforma dell'ex ministro della Giustizia Marta Cartabia, ndr), che ha reso obbligatoria una nuova 'staffetta' alla Camera.

