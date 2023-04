Lavoro: a breve sblocco fondi cigs e mobilità in deroga

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Saranno sbloccati a breve e ripartiti i fondi per la cassa integrazione straordinaria e la mobilità in deroga per garantire un sostegno al reddito a quei lavoratori che hanno esaurito tutti i gradi della cig.

L'annuncio è stato dato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone durante l'incontro in videoconferenza, convocato su vari temi, al quale hanno partecipato gli assessori regionali del Lavoro e il presidente di Anpal Servizi, Massimo Temussi.

"La ministra Calderone - commenta l'assessora del Lavoro, Ada Lai - ha accolto la nostra richiesta sottoposta all'attenzione del Ministero del Lavoro attraverso una nota urgente trasmessa qualche giorno fa, nella quale abbiamo sottolineato le forti criticità economiche e sociali delle aree di crisi industriali complesse, in cui permane un consistente bacino di persone disagiate e in stato di disoccupazione. La Legge di Bilancio 2023 - ha proseguito Ada Lai - ha infatti, stanziato 70 milioni di euro per la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga. Abbiamo quindi chiesto alla ministra l'assegnazione del riparto da destinare alla Sardegna, quale quota dello stanziamento complessivo nazionale, pari ad un fabbisogno di 10.107.069,84 euro". (ANSA).