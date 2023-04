Intesa fra commercialisti e Ente nazionale per microcredito

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Sprint all'educazione finanziaria, alla cultura d'impresa e all'inclusione "sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società": a stabilirlo un protocollo d'intesa triennale tra il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio e quello dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini. Lo si legge in una nota. "Tra le attività che scaturiranno dalla collaborazione tra Consiglio nazionale e dell'Ente Nazionale per il Microcredito, vi è anche quella di formazione per i commercialisti finalizzata all'iscrizione ad una 'short list' riservata a quanti intendono svolgere l'attività di tutoraggio per l'accesso al microcredito" e la formazione sarà svolta congiuntamente dai due organismi.

"Il microcredito - ha affermato Baccini - è uno strumento fondamentale per sostenere il tessuto socioeconomico del sistema Paese in un quadro di sviluppo e sostenibilità che non può prescindere da quel mondo professionale che vede primi tra tutti i commercialisti come pilastro di impresa. Rinnovare questo accordo valorizza sia le attività dirette, che quelle indirette dei progetti microfinanziari", mentre per de Nuccio "l'intesa è molto importante dal punto di vista economico e sociale" e si punta a "rafforzare ulteriormente l'impegno dei commercialisti in un ambito tanto rilevante per i soggetti più deboli e vulnerabili. Anche in questo settore il ruolo della professione è destinato ad essere sempre più rilevante, sia per la funzione sociale svolta, sia per la crescita di opportunità di lavoro che ne deriveranno per i nostri colleghi", termina la nota. (ANSA).