Intelligenza Artificiale a misura Pmi, al via Pid-Lab a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Al via i laboratori esperienziali del Punto Impresa Digitale (Pid)Il Punto, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, grazie a cui le imprese potranno fare esperienza diretta delle tecnologie 4.0.

All'inaugurazione hanno preso parte Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gian Luca Gregori, rettore Univpm, Donato Iacobucci, docente Univpm, Darco Pellos, Prefetto di Ancona, Marco Pierpaoli, componente di Giunta di Camera Marche con delega alla digitalizzazione e Antonio Romeo, direttore e coordinamento nazionale dei Pid. L'appuntamento si è svolto al Contamination Lab della Facoltà di Ingegneria. A portare la propria testimonianza anche Aidapt srl, una startup innovativa e spin-off dell'Università Politecnica delle Marche che progetta e realizza sistemi di monitoraggio, tecnologicamente avanzati, per promuovere l'innovazione digitale in ambito sanitario attraverso l'intelligenza artificiale. E DeepReality, startup innovativa che progetta e sviluppa soluzioni in realtà aumentata, virtuale ed estesa in diversi ambiti come Industria 4.0. L'azienda integra l'intelligenza artificiale nell'ambito Extended Reality al fine di garantire esperienze innovative ed immersive. Nelle Marche il 49% delle imprese coinvolte dal Pid risulta avere un grado di maturità digitale di secondo livello (apprendista) su una scala che va a da uno a cinque, il 38% di terzo livello (specialista digitale); i digiuni di innovazione (esordienti digitali) sono il 6,7%.

Considerando un indicatore sintetico di maturità digitale, le Marche sono esattamente in una posizione centrale nel rating Italia, collocandosi a 2,8 (l'Italia 2,9), le regioni più avanzate (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia) sono su 2.20. "Un gap che anche con l'azione del Pid e di tutta la filiera istituzionale, compreso il nuovo incubatore Edih4Marche, può aiutare a colmare", ricordano da Camera Marche. "Con questo incontro ribadiamo la nostra volontà di essere facilitatori di connessioni. L'accesso all'intelligenza artificiale più evoluta, e la possibilità di usarla, non è mai stato così diretto, esplicito e immediato per chiunque", ha detto Sabatini. Diverse le applicazioni in agricoltura e pesca: nella gestione delle risorse idriche e nella gestione delle infrastrutture idriche.

Inoltre con l'intelligenza artificiale è possibile monitorare le condizioni del terreno e delle colture, ottimizzare irrigazione e fertilizzazione. Un utilizzo interessante è quello portato avanti dal'Univpm con un progetto europeo in tema di spreco alimentare. ma c'è anche la moda, settore di grande rilevanza per le Marche. I ricercatori Univpm hanno riportato il caso di Tod's per cui sono state analizzate milioni di immagini e hashtag su instagram per delineare trend, ad esempio, sui colori più apprezzati in determinate aree geografiche. (ANSA).