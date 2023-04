Il 56% imprese Lecce usa servizi digitali Camera commercio

(ANSA) - LECCE, 04 APR - Sono oltre 42.000 ( più del 56% del totale degli iscritti nel Registro delle imprese) gli imprenditori della provincia di Lecce che hanno aderito a impresa.italia.it, il servizio della Camera di commercio - realizzato da InfoCamere- con cui i titolari e legali rappresentanti delle imprese possono accedere, scaricare e condividere (anche in mobilità e senza alcun costo) i documenti ufficiali della propria impresa: atto costitutivo, statuto, bilanci, planimetrie degli immobili aziendali, visure, asseverazioni e tanti altri ancora. Lo rende noto la Camera di commercio di Lecce.

Secondo i dati diffusi, in questo particolare ambito della trasformazione digitale la provincia di Lecce guida la classifica nazionale, in rapporto al numero totale degli iscritti (il 56% rispetto ad una media nazionale che si attesta al 33,41%). Nei primi mesi del 2023 le nuove adesioni al 'cassetto digitale' dell'imprenditore sono 2.669.

"Questo traguardo conferma che il sistema camerale e la Camera di commercio di Lecce stanno interpretando - ha commentato Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce - il concetto di trasformazione digitale nel senso più vicino alle esigenze delle imprese che alla fine se ne avvantaggiano, mettendo al centro semplicità d'uso, portabilità, sicurezza". "Ogni adesione, inoltre, rappresenta un imprenditore nuovo che si dota di identità digitale e che, grazie all'utilizzo di smartphone e tablet - ha aggiunto - acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo certificato dalle Camere di Commercio. (ANSA).