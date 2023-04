Fisco: Osnato, 'vogliamo attrarre chi vuole fare impresa'

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Credo che la riforma fiscale sia una svolta che il governo e la maggioranza tutta auspicano, e che spero che il Parlamento recepisca con la massima collaborazione possibile, per rinnovare un sistema che è sì un sistema tributario ma che è anche un sistema di attrazione per coloro che in Italia vogliono fare impresa. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento ha detto 'non disturbare chi ha voglia di fare': è proprio quello che noi cerchiamo di trasporre nell'azione amministrativa: dare gli strumenti giuridici e fiscali - speriamo anche con qualche incentivo economico - affinché chi vuole 'lavorare' lo possa fare senza veder pregiudicata questa sua aspirazione da troppa burocrazia e da troppo carico fiscale". Lo ha detto il Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, intervenendo - nella sede della Confedilizia - al convegno "Il trust nel diritto italiano", organizzato dalla stessa Confederazione in collaborazione con Assotrusts e con la Fondazione nazionale dei commercialisti. (ANSA).