Equo compenso, via libera dalla Commissione Giustizia Camera

(ANSA) - ROMA, 04 APR - La Commissione Giustizia della Camera ha approvato pochi minuti fa la proposta di legge del centrodestra sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti, con il voto favorevole di tutti i componenti e l'astensione dei parlamentari del Pd. Lo si apprende dalla deputata di FdI Daniela Dondi, mentre la seduta nell'organismo di Montecitorio è ancora in corso. Votato anche il mandato alle relatrici, le esponenti di FdI e della Lega Carolina Varchi e Ingrid Bisa. Il provvedimento sulla giusta remunerazione per i servizi professionali (che si applica alle realtà produttive con oltre 50 dipendenti, o con un fatturato superiore ai 10 milioni annui) è alla sua terza lettura, dopo esser stato licenziato dall'Aula del Senato il 22 marzo scorso. L'iniziativa è frutto dell'unificazione di proposte di legge a prima firma del presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni e del deputato ed ex sottosegretario alla Giustizia della Lega Jacopo Morrone. Con lo sbarco nell'Assemblea della Camera, verosimilmente, viene riferito, nell'arco di una decina di giorni, le norme sull'equo compenso per i lavoratori autonomi verranno varate definitivamente dal Parlamento. (ANSA).