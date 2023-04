Dottori commercialisti, a Terni la Cassa incontra iscritti

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Nell'arco del 2022 la Cdc (Cassa dottori commercialisti) ha erogato per l'assistenza ordinaria agli iscritti della provincia di Terni (194 iscritti, ovvero il 22% del totale dei professionisti umbri) oltre 26.000 euro. E, sul versante dei redditi e dei volumi d'affari dichiarati nell'anno d'imposta 2021, l'andamento degli associati all'Ente previdenziale della provincia di Terni appare "in netto miglioramento, rispetto all'anno precedente", con "un incremento maggiore, al confronto con la media nazionale e regionale, con un reddito medio in crescita di quasi il 16% rispetto a quello dell'anno precedente (oltre 56.000 euro contro i quasi 49.000 del 2021) e un volume d'affari che ha raggiunto quasi 102.000 euro, rispetto agli oltre 81.000 euro dichiarati nel 2021 (+24,6%)". Sono cifre fornite in occasione dell'imminente incontro dei vertici della Cdc con la platea degli iscritti della città umbra, giovedì 6 aprile, dalle ore 15, presso la Sala convegni Santoloci c/o Arpa (in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 32).

A giudizio del presidente della Cassa Stefano Distilli, "i dati positivi sui redditi e i volumi d'affari dimostrano che il dinamismo della professione ha permesso ai dottori commercialisti di affrontare positivamente l'attuale crisi economica. D'altro canto, però - incalza - i dati sulla composizione demografica in provincia di Terni rilevano che è necessario valorizzare la presenza di giovani e donne, per raggiungere una significativa incidenza sulla composizione demografica. In tal senso l'Ente ha investito in politiche di welfare 'strategico', che permettono di supportare la categoria in tutte le fasi della vita", immettendo risorse "soprattutto sulla fase di avvio alla professione, favorendo le aggregazioni e la formazione", conclude Distilli. (ANSA).