Demanio affida Bastione Gran Maestrato di Capua a coop sociale

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - L'Agenzia del Demanio ha siglato l'atto di concessione del Bastione Gran Maestrato di San Lazzaro, situato a Capua (Caserta), all'Ati (Associazione temporanea di imprese) con capogruppo la coop sociale "Hakuna Matata Onlus", che gestirà il bene per i prossimi 25 anni.

Il progetto di recupero e riuso dell'immobile statale è inserito nell'iniziativa "Valore Paese Italia - Cammini e Percorsi", grazie alla quale stabili di proprietà dello Stato, non più strumentali, possono essere avviati a nuovi usi economici connessi ad attività sociali, culturali, di tutela ambientale, turismo lento e mobilità dolce, assicurandone la fruizione pubblica e il ritorno per il territorio. Come per il Bastione, attraverso un bando pubblico di gara, l'Agenzia ha individuato i soggetti in grado di farsi carico del recupero, riuso e buona gestione del bene, sottraendolo al degrado.

La proposta progettuale per il recupero del Bastione prevede interventi di recupero per la realizzazione di un centro di ospitalità e ristorazione di qualità, legato alle tradizioni ed alle produzioni locali, con una serie di funzioni tra cui attività e manifestazioni sociali, eventi culturali, sportive e dedicati al territorio. Verranno valorizzati anche gli spazi esterni con un'area per i camperisti e spazi riservati ai bambini anche portatori di disabilità. Al momento sono 16 le gare aperte per altrettanti edifici dello Stato da affidare in concessione o locazione fino ad un massimo di 50 anni, con l'obiettivo di valorizzarli. (ANSA).